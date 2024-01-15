Происшествия 15 января 2024, 13:20 Тело мужчины обнаружили на пепелище сгоревшего дома в Ивановской области

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Пожар охватил деревянный дом в деревне Панино Ивановской области. Не обошлось без жертв. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. На место были направлены 10 спасателей и четыре единицы техники.

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В сгоревшем здании специалисты обнаружили тело 47-летнего мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося.