Тело мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Тело мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти

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Сотрудники поисково-спасательного отряда нашли труп мужчины в лесу рядом с озером Кузнецовское в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

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Ранее поисковики получили сообщение, что мужчина отправился в лес и не вернулся. В итоге его нашли погибшим. Причины смерти пока неизвестны.

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