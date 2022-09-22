Тело мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти | 360°

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Тело мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти

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Сотрудники поисково-спасательного отряда нашли труп мужчины в лесу рядом с озером Кузнецовское в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

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Ранее поисковики получили сообщение, что мужчина отправился в лес и не вернулся. В итоге его нашли погибшим. Причины смерти пока неизвестны.

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