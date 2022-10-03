Тело мужчины нашли во дворе дома в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Тело мужчины нашли во дворе дома в Екатеринбурге

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Тело пожилого мужчины обнаружили возле дома на Уралмаше в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный СК.

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Тело нашли прохожие, они заявили о находке в полицию. Погибший оказался местным жителем 1960 года рождения. Причина его смерти устанавливается.

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