Тело мужчины нашли в завалах после пожара на складе в Екатеринбурге

В ночь на 31 января в Екатеринбурге случился пожар на складе на улице Космонавтов. Огонь пытались ликвидировать три расчета МЧС. После разбора завалов нашли труп мужчины.

Здание загорелось рано утром. С огнем боролись 11 человек из личного состава МЧС, а также три единицы техники.

Открытый огонь удалось ликвидировать через час. Примерно такое же количество времени понадобилось для проливки водой и разбора завалов. Площадь повреждений превысила 30 квадратных метров.

В областном управлении МЧС рассказали, что в завалах спасатели нашли труп мужчины. Предположительно, это мог быть сторож.

Личность погибшего устанавливается. Выясняются подробности и причины возгорания, сообщил сайт tagilcity.ru.