Происшествия 27 апреля 2023, 13:48 Тело мужчины нашли в реке Казанке в Татарстане

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В Казани спасатели обнаружили тело мужчины в реке Казанке. Поиски завершились утром в среду, 26 апреля, написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

Как рассказали в ведомстве, мужчина решил искупаться, но из-за холодной воды у него могли начаться судороги. На данный момент температура воды в реке составляет 10-12 градусов.

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На берегу реки лежали личные вещи и одежда мужчины. Его тело обнаружили в 10 метрах от берега.