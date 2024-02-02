Происшествия 02 февраля 2024, 12:02 Тело мужчины нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы СК проверит обстоятельства смерти мужчины в нежилом доме на северо-западе Москвы Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

Читать 360tv в

В нежилом здании на улице Саломеи Нерис в Москве нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.

«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Реклама

Другие подробности случившегося не уточняются. Точную причину смерти назовут специалисты после проведения необходимых экспертиз.

Ранее стало известно, что многодетная мать из Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией мужа.