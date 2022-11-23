Происшествия 23 ноября 2022, 16:38 Тело мужчины нашли в квартире в Оренбургской области

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Тело мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили в квартире в Оренбургской области. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщило издание 56orb со ссылкой на СУ СК по региону.

Происшествие случилось в жилом доме на улице Шевченко. По предварительным данным, знакомый погибшего ударил его ножом из личной неприязни.

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«С задержанным производятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, производятся следственные действия», — уточнили в ведомстве.

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