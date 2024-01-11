Происшествия 11 января 2024, 10:32 Тело мужчины нашли в квартире на юге Москвы СК установит обстоятельства смерти мужчины в квартире на юге Москвы Фото: пресс-служба столичного главка СК

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Сотрудники столичного главка Следственного комитета начали выяснять обстоятельства смерти мужчины в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По информации СК, утром 11 января в квартире на Судостроительной улице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

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«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Точную причину и время смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.

Ранее в квартире в центре Москвы обнаружили скелет 83-летней пенсионерки. Предположительно, тело пролежало рядом с входной дверью около года.