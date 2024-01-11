11 января 2024, 10:32
Тело мужчины нашли в квартире на юге Москвы
СК установит обстоятельства смерти мужчины в квартире на юге Москвы
Сотрудники столичного главка Следственного комитета начали выяснять обстоятельства смерти мужчины в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
По информации СК, утром 11 января в квартире на Судостроительной улице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
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«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.
Точную причину и время смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.
Ранее в квартире в центре Москвы обнаружили скелет 83-летней пенсионерки. Предположительно, тело пролежало рядом с входной дверью около года.
Убийства
Москва
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