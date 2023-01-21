Эксклюзив 21 января 2023, 08:56 Тело мужчины нашли в иномарке на парковке на юге Москвы Источник «360»: тело мужчины обнаружили в Mitsubishi на парковке в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело мужчины обнаружили в Mitsubishi на парковке в районе дома № 7 Битцевском проезде. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.

По его данным, мужчина находился на заднем сиденье автомобиля. Его голова была запрокинута, глаза открыты, на сигналы он не реагировал, добавил собеседник «360».

Реклама

Официально данные о происшествии в Северном Чертанове пока не подтвердили.

Реклама