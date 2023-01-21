21 января 2023, 08:56
Тело мужчины нашли в иномарке на парковке на юге Москвы
Источник «360»: тело мужчины обнаружили в Mitsubishi на парковке в Москве
Тело мужчины обнаружили в Mitsubishi на парковке в районе дома № 7 Битцевском проезде. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.
По его данным, мужчина находился на заднем сиденье автомобиля. Его голова была запрокинута, глаза открыты, на сигналы он не реагировал, добавил собеседник «360».
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Официально данные о происшествии в Северном Чертанове пока не подтвердили.
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Полиция
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