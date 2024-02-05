05 февраля 2024, 11:49
Тело мужчины нашли около дороги в Новой Москве
СК: тело мужчины нашли около дороги в поселении Сосенское в Новой Москве
Следователи начали проверять обстоятельства смерти мужчины в Новой Москве, тело которого нашли около дороги в поселении Сосенское. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.
«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.
Реклама
По их информации, на теле обнаружили ножевые ранения в области спины. Другие подробности произошедшего не уточняются. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы.
Ранее тело другого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы.
Убийства
Следственный комитет России
Москва
Реклама
Реклама