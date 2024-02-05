Происшествия 05 февраля 2024, 11:49 Тело мужчины нашли около дороги в Новой Москве СК: тело мужчины нашли около дороги в поселении Сосенское в Новой Москве РИА «Новости»

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Следователи начали проверять обстоятельства смерти мужчины в Новой Москве, тело которого нашли около дороги в поселении Сосенское. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

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По их информации, на теле обнаружили ножевые ранения в области спины. Другие подробности произошедшего не уточняются. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы.

Ранее тело другого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы.