14 декабря 2022, 11:41
Тело мужчины нашли на территории Раменской ЦРБ
Жители Раменского нашли тело на территории ЦРБ
На территории Раменской ЦРБ нашли замерзшее тело человека. По предварительным данным, полученным «360», пьяный мужчина упал и уснул на улице — и, к сожалению, уже не проснулся.
Очевидец, который обнаружил тело, сообщил об этом в полицию и позвонил в «скорую», а также информировал персонал медицинского учреждения о случившемся.
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Пресс-служба Раменской областной больницы подтвердила Telegram-каналу «Раменское», что на территории больницы утром обнаружили «тело человека без признаков жизни». При осмотре оказалось, что он умер около двух часов назад — об этом можно было судить по степени окоченения тела.
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Органы МВД уже начали доследственную проверку по факту происшествия.
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