Тело мужчины найдено на остановке в Челябинске

Труп мужчины нашли на остановке общественного транспорта в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, это было самоубийство. Мужчине было 35 лет. «Сегодня утром на остановке у второго поселка была скорая, врачи ходили рядом. Внутри остановки сидел мужчина, мне показалось, что он был мертв», — рассказали в соцсетях. Пресс-службе следственного управления СКР пока комментариев не дала.