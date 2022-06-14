Тело мужчины достали из реки Миасс в Челябинске

В центре Челябинска напротив кинотеатра «Родина» спасатели достали из реки Миасс тело мужчины. Им оказался местный житель, инвалид второй группы, написало ИА Nation News.

По слова очевидцев, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по набережной. В какой-то момент он перегнулся через ограждение и упал в воду.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть горожанина. По факту случившегося назначена процессуальная проверка.