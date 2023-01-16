Происшествия 16 января 2023, 22:38 Тело мужчины достали из-под завалов разрушенного ударом ВСУ ТЦ Донецка Спасатели достали погибшего из завалов разрушенного ударом ВСУ торгового центра Донецка

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Спасатели Донецкой Народной Республики продолжают разбор завалов торгового центра в Калининском районе столицы региона. Он обрушился после взрыва украинского снаряда. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, в ходе работ сотрудники достали тело мужчины.

Личность погибшего пока не установили.

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На данный момент в разборе завалов принимают участие 61 спасатель и 20 единиц техники. Для проведения аварийно-спасательных работ в ночное время на месте установили световые башни.

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Украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты реактивной системы залпового огня. По данным городской комендатуры, в результате прилетов погибли не менее двух человек.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ракеты разрушили жилой дом, расположенный рядом с детским реабилитационным центром, аптеку и торговый центр, который не перенес удара и развалился.