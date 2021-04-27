Тело молодой девушки нашли под окнами высотки на Парашютной

Правоохранители Петербурга выясняют обстоятельства гибели девушки 20 лет из Ярославля. Местный житель сообщил, что обнаружил ее тело 26 апреля утром. Об этом рассказали «Невские новости».

Смерть девушки произошла ранним утром на Парашютной улице, о чем стало известно после звонка горожанина. Погибшая, в последний раз, когда ее видели, была одета в спортивный костюм бежевого цвета. Личность девушки установили оперативно, потому что у нее были при себе документы.

По предворительным данным, она умерла в результате падения из окна 23 этажа.