Тело молодого человека, пропавшего несколько дней назад, нашли в Иванове

Четыре дня назад в Иванове пропал 22-летний Даниил Щербаков. Сегодня, 18 января, поиски подошли к концу. Молодого человека обнаружили мертвым в одном из парков города. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на 76.ru.

На теле не обнаружили признаков насильственной смерти. На данный момент Следственный комитет организовал доследственную проверку. Тело молодого человека направили на медэкспертизу. Его розыском занимались поисковики отряда «ЛизаАлерт».