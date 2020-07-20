Тело младенца обнаружили в Москве-реке. Прокуратура организовала проверку
По имеющимся данным, тело младенца было обнаружено в реке вблизи гидротехнического сооружения.
В ходе прокурорской проверки, проведение которой было поручено прокуратуре города Лыткарино, будут установлены причины и условия произошедшего.
Ход проверочных мероприятий поставлен в аппарате прокуратуры области на контроль.
Ранее стало известно о том, что младенец погиб от удара током в подмосковном Королеве. Он коснулся включенного в розетку удлинителя, когда ползал по полу, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Мальчик 2019 года рождения находился дома вместе со своей матерью. Он ползал по полу и задел электрический удлинитель, подключенный к розетке. Младенец получил сильный удар током, из-за чего скончался на месте. Правоохранительные органы проводят проверку гибели малыша.