Тело младенца обнаружили в Екатеринбурге

Тело младенца обнаружили в центре Екатеринбурга 16 августа в коробке рядом с мусорной площадкой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал E1.ru.

Труп ребенка нашли во дворе дома № 25 по улице Восточная. Ребенка обнаружили утром. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Следственного комитета и скорой помощи. На данный момент во дворе дома работает группа следователей, территорию оцепили автомобили ППС. По данным экспертизы, малыш родился уже мертвым. Эксперты предположили, что роды проходили в домашних условиях.