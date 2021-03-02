Тело младенца нашли возле мусорного бака в Петербурге

Тело младенца обнаружили в пакете около мусорного контейнера в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На данный момент устанавливается причина смерти ребенка.

Источник сообщил ТАСС, что пакет с телом новорожденного мальчика, завернутым в одеяло, нашли рядом с мусорным контейнером.

По словам источника, пакет к мусорному баку принесла женщина-дворник, которая занималась уборкой чердака на Раумской улице. Она нашла пакет, но не стала осматривать содержимое и планировала выбросить его.

Погибшему ребенку было примерно восемь-девять месяцев, уточнил собеседник агентства.

Устанавливается причина смерти новорожденного, ведется розыск его родителей.