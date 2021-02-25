Тело младенца нашли в выгребной яме в Новгородской области

Труп младенца был обнаружен в выгребной в селе Мошенском Новгородской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

По данным ИА Nation News, выясняются причины смерти ребенка. Началась доследственная проверка. Руководство следственного управления взяло ее под контроль. Ранее в Ленобласти обнаружили труп семиклассницы. Отмечается, что на теле не было внешних признаков насильственной смерти. Труп направили в морг на экспертизу.