Происшествия 20 декабря 2023, 13:27 Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Омске СК: тело младенца нашли в мусорном контейнере в Омске РИА «Новости»

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В мусорном контейнере, находившемся на улице Малиновского в Омске, нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

В ведомстве уточнили, что на теле ребенка травм не обнаружили. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели, назначена экспертиза.

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Региональный СК вместе с полицейскими установит личность матери ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Известно, что младенца нашел местный житель. Ребенок был завернут в пакет и лежал в мусорном контейнере возле «Пятерочки». Омич позвонил в полицию и сообщил о страшной находке. Предположительно, он мог умереть от переохлаждения.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Московской области. Возбуждено уголовное дело.