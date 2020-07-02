Тело младенца нашли в Москве-реке возле «Лужников»

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в столичном СК, новорожденного мальчика нашли мертвым неподалеку от моста Лужники в Москве-реке. Ребенка на Лужнецкой набережной обнаружили прохожие днем 2 июля и сразу же сообщили в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. В районе, где нашли тело, работают следователи.

Теперь СК предстоит установить родителей погибшего ребенка и обстоятельства его смерти.