12 ноября 2020, 23:11
Тело младенца нашли на берегу Финского залива
В Санкт-Петербурге внимание регионального следственного комитета привлек случай с мертвым младенцем, которого нашли на берегу сестрорецкого пляжа. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный следком.
По данным издания, труп ребенка женского пола обнаружили накануне. На его теле не было видимых телесных повреждений. Судмедэксперты и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.