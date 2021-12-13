Тело мигранта нашли во дворе дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили труп 46-летнего гражданина Украины, пишут «Невские новости».

Накануне за помощью к правоохранителям обратился житель Петербурга. Он рассказал о потасовке, которая происходила в соседней комнате коммунальной квартиры. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли под окнами дома тело мужчины. Он выпал из окна 12-го этажа. По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего молодого человека, который проживал в одной из комнат коммуналки.