03 июля 2023, 16:26
Тело маленькой девочки обнаружили в колодце в Татарстане
В Нурлате (Республика Татарстан) обнаружили тело двухлетней девочки в колодце канализации. Об этом сообщил «КП-Казань».
Труп находился в одном из колодцев по улице Бакирова. Как стало известно, сначала девочка потерялась, ее поиски начались с девяти часов вечера. Обнаружить тело удалось только около 12 часов ночи.
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Свидетели случившегося отметили, что люк не был закрыт, поэтому ребенок мог сам провалиться туда.
В прокуратуре Татарстана сайту inkazan.ru подтвердили, что знают о случившемся. Проводится проверка.
Позже на сайте появилась информация, что СКР по Татарстану возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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