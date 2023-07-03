Происшествия 03 июля 2023, 16:26 Тело маленькой девочки обнаружили в колодце в Татарстане

Читать 360tv в

В Нурлате (Республика Татарстан) обнаружили тело двухлетней девочки в колодце канализации. Об этом сообщил «КП-Казань».

Труп находился в одном из колодцев по улице Бакирова. Как стало известно, сначала девочка потерялась, ее поиски начались с девяти часов вечера. Обнаружить тело удалось только около 12 часов ночи.

Реклама

Свидетели случившегося отметили, что люк не был закрыт, поэтому ребенок мог сам провалиться туда.

В прокуратуре Татарстана сайту inkazan.ru подтвердили, что знают о случившемся. Проводится проверка.

Позже на сайте появилась информация, что СКР по Татарстану возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».