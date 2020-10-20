Тело летчика с перерезанным горлом нашли в центре Екатеринбурга

Летчик из Якутии Руслан Валеев считался пропавшим с 13 октября. На днях его тело нашли в центре Екатеринбурга, за гаражами.

По предварительной версии, летчик перелезал через забор и наткнулся на штыри. В результате он повредил горло и истек кровью, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело Валеева обнаружил охранник жилого комплекса.

«Сыщики уголовного розыска устанавливают возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Также они пригласили в эпицентр событий родных пропавшего мужчины, которые уже провели официальное опознание», — рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Несмотря на наличие явных травм на теле мужчины, точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

Известно, что летчик Руслан Валеев приехал в Екатеринбург в командировку из Якутии, чтобы повысить квалификацию. Но за этот период он заболел и лег в уральскую больницу. Выписался мужчина 13 октября, в этот же день он пропал.

Пять дней назад в Москве пропала 12-летняя девочка Шабона Фаррух. 14 октября, около 15:00, она ушла из дома на Филевском бульваре, до сих пор местонахождение ребенка неизвестно.