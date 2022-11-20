20 ноября 2022, 02:34
Тело избитой женщины нашли на западе Москвы
Тело 42-летней женщины со следами побоев нашли на западе Москвы
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины со следами побоев. Труп нашли на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщили «Известия».
Полиция установила личность погибшей, ей оказалась 42-летняя Наталья П. В квартире находился агрессивно настроенный сожитель. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, выясняя обстоятельства смерти женщины.
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На Севастопольской улице 18 ноября нашли тело 29-летней девушки с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина. Во время допроса он признал вину в совершении убийства. По словам задержанного, причиной совершенного преступления стала ревность из-за измены.
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Ранее сообщалось, что в гараже в Челябинской области нашли два тела. Судя по всему, мужчины распивали спиртные напитки и могли отравиться выхлопными газами от стоящего рядом автомобиля.
Убийства
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