Происшествия 20 ноября 2022, 02:34 Тело избитой женщины нашли на западе Москвы Тело 42-летней женщины со следами побоев нашли на западе Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины со следами побоев. Труп нашли на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщили «Известия».

Полиция установила личность погибшей, ей оказалась 42-летняя Наталья П. В квартире находился агрессивно настроенный сожитель. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, выясняя обстоятельства смерти женщины.

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На Севастопольской улице 18 ноября нашли тело 29-летней девушки с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина. Во время допроса он признал вину в совершении убийства. По словам задержанного, причиной совершенного преступления стала ревность из-за измены.

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Ранее сообщалось, что в гараже в Челябинской области нашли два тела. Судя по всему, мужчины распивали спиртные напитки и могли отравиться выхлопными газами от стоящего рядом автомобиля.