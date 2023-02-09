Происшествия 09 февраля 2023, 18:35 Тело избитого до смерти мужчины нашли на Светлановском проспекте в Петербурге

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В Петербурге на Светлановском проспекте возвращавшаяся домой местная жительница нашла у подъезда тело полуголого избитого мужчины. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 42-летний петербуржец, который жил в доме, рядом с которым его и нашли.

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В настоящее время полицейские задержали трех подозреваемых. После установления причины смерти будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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