Тело из гаража у больницы в Забайкалье захоронили

В Забайкалье, в городе Могоче, захоронили тело, которое хранилось в гараже рядом с больницей. Об этом рассказал глава Могочинского района Анатолий Сорокотягин, сообщил РЕН ТВ.

Чиновник сообщил, что покойника, обнаруженного в гараже у больницы, похоронили вчера.

«Это был бездомный человек. К сожалению, есть такие люди», — сказал Сорокотягин.

В Могоче примерно полгода назад закрыли единственный на два района морг. Такое решение приняли из-за несоблюдения санитарных норм. Общественный деятель Дмитрий Плюхин рассказал «360», что теперь в больницах никто не знает, куда передавать умерших пациентов. И поэтому трупы решили складировать прямо в гараже на территории местной больницы. По словам Плюхина, зайти в гараж мог любой человек, он не был никак закрыт. А найденное тело могло храниться в нем еще с января.

На проблему обратили внимание, когда одна из местных жительниц сняла видео в этом гараже, запечатлев труп, завернутый в полиэтилен. На заднем плане можно было разглядеть гроб, а рядом лежали человеческие останки.