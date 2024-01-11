Происшествия 11 января 2024, 00:39 Тело хоккеиста-подростка обнаружили в Санкт-Петербурге Unsplash

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Тело 16-летнего хоккеиста клуба «Динамо-Форвард» обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщил тренер команды Сергей Ильющенко.

Хоккеист выступал в первенстве Санкт-Петербурга среди спортсменов 2007 года рождения, играя на позиции вратаря. Ильющенко отметил, что семья погибшего не стала делиться с ним подробностями смерти.

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Как сообщила «Фонтанка», тело юноши обнаружили прохожие возле 25-этажного дома, в который он зашел вместе с жильцами незадолго до этого. Мальчик учился в 10 классе и никогда не попадал во внимание отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее трагически оборвалась жизнь двух юных хоккеистов из команды «Чайка»: мальчики вместе с отцом погибли в ДТП в Вологодской области. По информации «Матч ТВ», клуб планирует организовать памятный турнир в их честь.