Тело горняка обнаружили под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Спасатели обнаружили на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело горняка, который пропал после обрушения в выработке горной породы. 24 марта. Его извлекли из-под завалов, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте „Осинниковская“ ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», — сказано в заявлении, которое процитировал ТАСС.