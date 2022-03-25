25 марта 2022, 05:38
Тело горняка обнаружили под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе
Тело пропавшего горняка нашли под завалами шахте «Осинниковская» в Кузбассе ночью
Спасатели обнаружили на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело горняка, который пропал после обрушения в выработке горной породы. 24 марта. Его извлекли из-под завалов, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кемеровской области.
«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте „Осинниковская“ ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена», — сказано в заявлении, которое процитировал ТАСС.