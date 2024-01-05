Происшествия 05 января 2024, 10:19 Тело голого мужчины в луже крови нашли в Красноярске Shot: в Красноярске у входа в магазин нашли тело без одежды и в луже крови РИА «Новости»

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В Красноярске обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января приехала открывать заведение и наткнулась на труп в луже крови, после чего вызвала правоохранителей.

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Прибывшие на место оперативные службы первоначально не зафиксировали признаков насильственной смерти. Точную причину гибели 30-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

В Рязанской области обнаружили тело пенсионера рядом с его автомобилем. Погибшим оказался 73-летний местный житель, сесть в салон машины он не успел, судя по всему, из-за ухудшения состояния.

Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Полицейские приступили к опросу жены погибшего и свидетелей.