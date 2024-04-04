Происшествия 04 апреля 2024, 11:50 Тело гендиректора «Ямаха мьюзик» нашли в здании отеля Radisson Royal в Москве Baza: в Москве в отеле нашли мертвым гендиректора «Ямаха мьюзик» Аоки Дзюна РИА «Новости»

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В Москве обнаружили без признаков жизни генерального директора «Ямаха мьюзик» и члена попечительского совета Московской консерватории, 55-летнего Аоки Дзюна. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, знакомые мужчины на протяжении нескольких дней безрезультатно пытались дозвониться до него. Затем обратились к сотрудникам полиции.

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Днем 2 апреля тело Аоки Дзюна нашли в здании на Кутузовском проспекте, где расположен отель Radisson Royal.

Baza уточнила, что причиной смерти мужчины могла стать острая сердечная недостаточность.

Ранее екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа.