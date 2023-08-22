Происшествия 22 августа 2023, 12:34 Тело еще одного участника экскурсии по коллекторам достали из Москвы-реки Источник «360»: в Москве-реке нашли тело еще одного участника экскурсии по коллекторам Сайт мэра и правительства Москвы

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Спасатели достали из Москвы-реки тело еще одного человека, который, предположительно, исследовал подземные коллекторы 20 августа. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в районе Большого Устьинского моста специалисты вытащили из реки тело участника экскурсии по подземному коллектору Неглинки. Источник уточнил, что это 15-летняя девушка.

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Тела двух подростков нашли и достали из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной 15-летней девочки с пробитой головой обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

Также в понедельник в Москва-реке под Парящим мостом в «Зарядье» обнаружили тело четвертого диггера. Очевидица сообщила в экстренные службы о всплывшем утопленнике. Спустя некоторое время капитан судна заметил труп мужчины в Москве-реке.

Александра Кима, главу ООО «Спутник», которая организовала экскурсию по коллекторам в Москве, задержали в Санкт-Петербурге. Его уже доставляют в столицу на допрос.

Член «Россоюзспаса» Алексей Дударев объяснил, почему ходить на экскурсии под землей опасно для жизни и здоровья. Низкий уровень вентиляции может приводить к накоплению ядовитых газов или недостатку кислорода.