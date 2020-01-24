Тело еще одного погибшего при пожаре под Томском нашли спустя 2 дня

Спустя два дня после пожара следователи и криминалисты осмотрели сгоревший дом в Томской области. На пепелище нашли тело 12 погибшего от огня.

Как сообщают следователи, во время пожара погибли граждане Узбекистана, поэтому в область приехали сотрудники полиции этой страны. Они осматривали сгоревший дом вместе с криминалистами и российскими правоохранителями. Среди обломков они нашли тело еще одного погибшего при пожаре.

По недавней информации, жертвами возгорания стали 10 граждан Узбекистана и россиянка. Следователи предполагают, что все погибшие работали в ООО «Грин Вуд». Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы и пытаются найти директора организации.

Пожар в поселке Причулымский произошел ночью 21 января. Там загорелся одноэтажный деревянный дом, который пожарные смогли потушить только через несколько часов. Под завалами спасатели нашли тела 11 погибших.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в обогревателе. Глава Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования семьям погибших.