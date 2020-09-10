10 сентября 2020, 14:25
Тело экс-замглавы МВД СССР обнаружили на западе Москвы
Тело бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Осипова обнаружили на западе Москвы. Мужчину нашла его внучка, пишет сайт kp.ru.
По информации журналистов, смерть наступила из-за естественных причин. Игорю Сергеевичу было 96 лет.
«Была зафиксирована смерть от естественных причин. Более точное заключение сделают после судебно-медицинской экспертизы», — уточнил источник издания.
Осипов участвовал в Великой Отечественной войне. Первые годы он провел в пешей разведке. Также он работал с несколькими министрами МВД и сделал серьезный вклад в реформирование министерства.
Игорь Сергеевич был помощником министра внутренних дел Советского Союза Николая Щелокова. Находясь на этой должности, он выступал в защиту писателя Александра Солженицына. Он был против его осуждения и высылки. Его позиция тогда так и не нашла поддержки у руководства государства.