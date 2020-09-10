Тело экс-замглавы МВД СССР обнаружили на западе Москвы

По информации журналистов, смерть наступила из-за естественных причин. Игорю Сергеевичу было 96 лет.

«Была зафиксирована смерть от естественных причин. Более точное заключение сделают после судебно-медицинской экспертизы», — уточнил источник издания.

Осипов участвовал в Великой Отечественной войне. Первые годы он провел в пешей разведке. Также он работал с несколькими министрами МВД и сделал серьезный вклад в реформирование министерства.

Игорь Сергеевич был помощником министра внутренних дел Советского Союза Николая Щелокова. Находясь на этой должности, он выступал в защиту писателя Александра Солженицына. Он был против его осуждения и высылки. Его позиция тогда так и не нашла поддержки у руководства государства.