Происшествия 16 января 2024, 11:23 Тело экс-председателя Российского Красного Креста нашли в квартире в Москве Mash: экс-председатель Российского Красного Креста Лукутцова умерла в Москве Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Тело бывшего председателя Российского Красного Креста Раисы Лукутцовой нашли 15 января в ее московской квартире на Новочеремушкинской улице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной версии, 74-летняя женщина умерла по естественным причинам. У экс-председателя ранее диагностировали четвертую стадию онкозаболевания.

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Лукутцова возглавляла Красный Крест с 2006 по 2021 год. Однако в 2022-м она получила четыре года условно по статье «Мошенничество». Ее обвинили в присвоении санатория «Дружба» и распродаже его имущества и оборудования.