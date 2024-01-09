09 января 2024, 14:46
Тело дочери директора Ассоциации производителей пива нашли в Москве
Дочь главы Ассоциации производителей пива Мамонтова покончила с собой в Москве
В московской квартире нашли тело 34-летней Анастасии Мамонтовой, дочери руководителя Ассоциации производителей пива Вячеслава Мамонтова. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, отец обратился в полицию 7 января, сообщив, что общался с дочерью по видеосвязи два дня назад, после чего она перестала отвечать на звонки. В квартире работал телевизор, а дверь была закрыта изнутри.
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По данным СМИ, погибшую обнаружили в ее квартире сотрудники МЧС. Она оставила предсмертную записку с извинениями и праздничными пожеланиями для семьи.
Вячеслав Мамонтов занимает должность исполнительного директора в Ассоциации производителей пива и является членом Экспертного Совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.
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Москва
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