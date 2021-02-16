Тело девушки-подростка после падения с восьмого этажа нашли в Петербурге

Тело 17-летней девушки, упавшей с восьмого этажа, обнаружили под окнами дома на Васнецовском бульваре в Санкт-Петербурге, написало ИА «Невские новости».

Установлено, что подросток выпал из окна квартиры. Травмы, полученные в результате удара, оказались несовместимы с жизнью. Девушка скончалась на месте. Жилье принадлежит 30-летнему молодому человеку.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Из квартиры забрали ноутбук погибшей и два смартфона.