28 января 2023, 13:31
Тело девушки-подростка нашли под окнами многоэтажки в Клину
Утром 28 января под окнами дома № 7 на улице Гагарина в Клину нашли тело 15-летней школьницы. Девочка-подросток воспитывалась в благополучной семье.
О трагедии экстренным службам сообщили очевидцы. От полученных травм школьница скончалась до приезда медиков.
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В данный момент ведется расследование по факту гибели несовершеннолетней.
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Клин
Школьники
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