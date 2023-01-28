Происшествия 28 января 2023, 13:31 Тело девушки-подростка нашли под окнами многоэтажки в Клину

Читать 360tv в

Утром 28 января под окнами дома № 7 на улице Гагарина в Клину нашли тело 15-летней школьницы. Девочка-подросток воспитывалась в благополучной семье.

О трагедии экстренным службам сообщили очевидцы. От полученных травм школьница скончалась до приезда медиков.

Реклама

В данный момент ведется расследование по факту гибели несовершеннолетней.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».