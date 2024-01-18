Происшествия 18 января 2024, 09:13 Тело девушки нашли у дома в Екатеринбурге, рядом с которым днем ранее умер мужчина E1: девушка погибла в Екатеринбурге у дома, где накануне скончался мужчина РИА «Новости»

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Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки на улице Белинского в Екатеринбурге, сообщил E1. Издание обратило внимание, что днем ранее рядом с этом же домом внезапно умер мужчина, когда очищал свою машину от снега.

Информация о гибели девушки утром 18 января появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

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Тело обнаружили местные жители. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она по неизвестной причине могла выпасть из окна, указал E1.

Издание обратилось за комментарием в региональное управление СК.

В минувшую среду, 17 января, рядом с этой же многоэтажкой скончался мужчина. Ему резко стало плохо, когда он чистил машину от снега.

По информации Ura.ru, проходившие мимо люди пытались помочь водителю. Один из прохожих делал непрямой массаж сердца до приезда скорой. Но спасти человека не удалось.