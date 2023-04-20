Происшествия 20 апреля 2023, 18:26 Тело девочки с перерезанным горлом нашли в подъезде дома в Карачаевске Тело убитой 10-летней девочки нашли в подъезде дома в Карачаевске Соцсети

Читать 360tv в

В Карачаевске в подъезде жилого дома нашли тело убитой 10-летней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, девочка вышла из дома в четверг, 20 апреля, около часа дня и пропала. Тогда родители забили тревогу. Тело ребенка нашли в подъезде. По данным канала, у девочки было перерезано горло. По подозрению в совершении убийства был задержан 15-летний сосед школьницы, сейчас его опрашивают следователи.

Реклама

На месте ЧП работают сотрудники МО МВД России «Карачаевский» совместно со следователями и криминалистами республиканского Следственного комитета.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Карачаево-Черкесской республике.

Сотрудники полиции 17 апреля задержали жителя города Качканары Свердловской области за нападение с ножом на девочку в подъезде жилого дома. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим.