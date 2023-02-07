Происшествия 07 февраля 2023, 20:55 Тело дальнобойщика достали из реки под Волгоградом

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Фура, которая направлялась из Турции, упала в реку Еруслан в Николаевском районе Волгоградской области. Спасателям удалось извлечь тело тело водителя из воды. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные Николаевского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

Тело 65-летнего водителя не могли достать из воды на протяжении нескольких часов. По предварительным данным, мужчина погиб от механической асфиксии в результате утопления.

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В результате СК организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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