Тело чемпиона СССР по теннису нашли в пустой квартире через несколько дней после смерти

Члена Зала российской теннисной славы, многократного чемпиона СССР Вячеслава Егорова нашли мертвым в московской квартире. Он умер несколько дней назад.

Тело прославленного спортсмена обнаружила его дочь, которая заглянула в гости к отцу. В последние годы Егоров жил в квартире дома по улице Живописной в Москве, в районе Хорошево-Мневники.

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Как сообщил сайт Kp.ru, тело уже начало разлагаться: умерший чемпион несколько дней пролежал в одиночестве в пустой квартире. Судя по всему, смерть наступила в пределах от 13 до 16 ноября. Более точную дату и причину смерти должны назвать эксперты. Тело уже отправлено на экспертизу.

Егоров — неоднократный чемпион СССР по теннису, входил в десятку лучших теннисистов страны. После того, как оставил спорт, ушел на преподавательскую работу в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. В 1989 году ушел на заслуженный отдых. Дослужился до звания подполковника. Ему был 81 год.