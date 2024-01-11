Происшествия 11 января 2024, 00:34 Тело человека обнаружили в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J Unsplash

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Следователи обнаружили фрагменты тела человека в сгоревшем доме пропавшего рэпера Сергея Булавинцева, известного под псевдонимом Sir-J, сообщил Telegram-канал подмосковного ГСУ СКР. Исполнителя не удается найти с 30 декабря.

Дом рэпера в Видном сгорел в день его пропажи и привлек внимание правоохранителей. Как сообщил Telegram-канал Mash, зашедший в здание Sir-J не выходил из него до возгорания, однако слышавшие признаки ссоры соседи считают, что здание могли поджечь для скрытия убийства исполнителя.

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Следователям пока не удалось выяснить, кому принадлежат найденные в доме останки. Для установления личности специалисты проведут генетическую экспертизу.

Поиски пропавшего Sir-J начались на первой неделе января: к ним подключились отряды подмосковного отделения «Лиза Алерт» и представители рэп-сообщества.

Булавинцев считается одним из главных ветеранов отечественного рэпа, познакомивших российскую публику с новым жанром в начале 90-х. Он основал культовую для московской сцены группу D.O.B. Community и участвовал в записи свыше 10 альбомов.