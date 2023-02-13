Эксклюзив 13 февраля 2023, 19:45 Тело человека обнаружили в сгоревшей квартире на Армавирской улице в Москве Источник «360»: один человек погиб при пожаре в жилом доме на Армавирской улице в Москве РИА «Новости»

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Трехкомнатная квартира загорелась в одном из домов на Армавирской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, жертвой ЧП стал один человек.

Источник уточнил, что квартира, где произошло возгорание, находится на втором этаже. При ликвидации огня в одном из помещений обнаружили тело человека, добавил он.

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Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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