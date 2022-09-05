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05 сентября 2022, 19:02

Тело человека обнаружили в лесу возле трассы в ЯНАО

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Тело человека обнаружили в Пуровском районе ЯНАО неподалеку от трассы. Личность человека на данный момент не удалось установить. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Пуровский ОМВД.

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Труп обнаружили на расстоянии в 500 метров трассы Сургут — Салехард. Оно располагалось на 698-м километре дороги. По данным сотрудников полиции, тело принадлежит мужчине 35-40 лет. Рост человека приблизительно 170 сантиметров, а телосложение является средним.

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