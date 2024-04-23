Происшествия

23 апреля 2024, 14:01

Тело человека обнаружили в доме после пожара в Тюменской области

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Сотрудники управления МЧС по Тюменской области после разбора завалов в частном доме нашли тело человека. В ночь с 22 на 23 апреля там произошел пожар, написал сайт Ura.ru со ссылкой на в Telegram-канал ведомства.

В МЧС уточнили, что дом горел в деревне Первотроицк Ишимского района. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется точная причина пожара.

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