Эксклюзив 19 марта 2023, 19:48 Тело человека обнаружили после пожара в квартире дома на западе Москвы Источник «360»: человек погиб при пожаре на улице Комиссаров на западе Москвы РИА «Новости»

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Один человек погиб при пожаре улице Комиссаров на западе Москвы, сообщил источник «360». По предварительной информации, возгорание возникло в двухкомнатной квартире на 15-м этаже

Источник уточнил, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Тело человека обнаружили при ликвидации ЧП.

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В МЧС информацию о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства уточняются.

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