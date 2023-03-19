19 марта 2023, 19:48
Тело человека обнаружили после пожара в квартире дома на западе Москвы
Источник «360»: человек погиб при пожаре на улице Комиссаров на западе Москвы
Один человек погиб при пожаре улице Комиссаров на западе Москвы, сообщил источник «360». По предварительной информации, возгорание возникло в двухкомнатной квартире на 15-м этаже
Источник уточнил, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Тело человека обнаружили при ликвидации ЧП.
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В МЧС информацию о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства уточняются.
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