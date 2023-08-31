Происшествия 31 августа 2023, 14:17 Тело человека обнаружили на месте пожара в Магнитогорске

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Пожар произошел в ночь на 30 августа в Магнитогорске Челябинской области. На месте происшествия обнаружили тело человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пламя разгорелось в квартире на пятом этаже девятиэтажки на улице Горелова. Десять жителей смогли самостоятельно покинуть здание. Еще пятерых человек эвакуировали спасатели.

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Однако одного человека спасти не удалось. Им оказался 46-летний мужчина, который отравился угарным газом.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.